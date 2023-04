Mundys, spot radiofonico premiato per la migliore creatività strategica

(Teleborsa) -, holding infrastrutturale controllata da Edizione, Blackstone e Fondazione Crt, è statanon solo per i suoi valori fondanti - la tutela dell'ambiente e la mobilità sostenibile ed integrata - ma anche per l'esteriorizzazione della strategia, attraverso una campagna creativa che si è aggiudicata ilAll’evento organizzato dainsieme ae a, tenutosi il 12 aprile al Teatro Manzoni di Milano, in cui erano presenti importanti multinazionali come Meta e Vodafone, sono stati premiati i migliori spot radiofonici.ha riconosciuto l'eccellenza dei partecipanti in sei categorie, riconoscendo a Mundys labasata sul". Movimento inteso come unione, ispirazione, capacità di connettersi con gli altri e costruire il nostro futuro. Ecco perché è importante viaggiare e spostarsi in modo sempre più semplice, innovativo e sostenibile.L’idea di mobilità integrata che ha ispirato il, agenzia che si è aggiudicata lo sviluppo creativo della brand proposition di Mundys, trova espressione in uno spot della durata di 30 secondi nella voce calda e accogliente della giovane cantautrice romana Valentina Parisse .Larappresenta il, holding presente in 24 Paesi con asset strategici - dalle autostrade agli aeroporti - e servizi integrati tra loro. Una società il cui nome latino richiama la globalità ed il cui simbolo è in grado do cogliere l'attenzione all'ambiente ed all'innovazione ed i flussi dei viaggiatori.Ogni anno sulle reti del Gruppo vengono effettuati oltre 3 miliardi di transiti di automezzi leggeri e pesanti, mentre gli aeroporti italiani (Fiumicino e Ciampino) e francesi (Nizza, Cannes e Saint Tropez) transitano 60 milioni di passeggeri e ulteriori 7 milioni di persone usano i servizi di mobilità di Telepass. Mundys è anche presente in più di 600 grandi città in tutto il mondo (tra cui Londra, Miami, Singapore, Bogotà) con innovative piattaforme di mobilità urbana che consentono lo snellimento del traffico e la riduzione delle emissioni.