Nomine, conferme e volti nuovi: "Premiamo competenze e non appartenenze"

(Teleborsa) - Conferme ma anche volti nuovi: la delicata partita sulle nomine delle partecipate dello Stato si sblocca pochi minuti prima delle 20 di ieri sera - ad una manciata di ore dalla scadenza tassativa per la presentazione della lista di Poste - quando ildelle cosiddetteè il nuovo amministratore delegato di(al posto di Francesco Starace) eva ad occupare la casella della presidenza. Come da attese,resta amministratore delegato dial quarto mandato, apprezzato per impegno e risultati, anche nell’ottica di quel Piano Mattei per l’Africa particolarmente caro alla Premier Meloni) mentre alla presidenza del cane a sei zampe arrivaAlla fine, la spunta l'ex ministroche è il nuovo amministratore delegato diassume il ruolo di presidente. Nel segno della continuità anche la conferma dche resta amministrato delegato di Poste, presidenteche raccoglie il testimone diLe nomine dei vertici disaranno invece comunicate oggi dadunque, il Governo archivia anche lo spigoloso dossier sulle nomine che aveva creato più di qualche mal di pancia nella maggioranza."Le nomine dei nuovi vertici disono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. E' un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo", ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che ha voluto ringraziare chiAnche il ministro dell'Economia,, ha ringraziato i presidenti uscenti, ovvero Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca Maria Farina, gli amministratori delegati Francesco Starace e Alessandro Profumo e tutti i consiglieri di amministrazione uscenti