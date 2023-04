Open Fiber, Rossetti: "Investiti 6 miliardi di euro nella fibra ottica ma necessario formare i giovani"

(Teleborsa) - "Il Piano di Open Fiber è importante. Soltanto sul Pnrr Open Fiber ha vinto 8 lotti, dunque circa altri 3 miliardi di euro di investimenti che dovranno essere messi a terra. Il Piano di Open Fiber viene modificato e aggiornato anche in funzione delle evoluzioni di mercato. Nel 2023 investiremo più di due miliardi di euro proprio nella costruzione di reti in fibra ottica". È quanto ha affermatoa margine dell' evento di Distretto Italia "Insieme diventiamo futuro", che si è tenuto presso il Campus Elis a Roma. "È un tema che affrontiamo ogni giorno e che riguarda sia Open Fiber, come società che dà lavoro a molte aziende che sono nostri fornitori, ma anche le aziende della filiera. Secondo le stime di settore mancano circa 10mila persone necessarie a sviluppare i progetti di investimento e ciò che è previsto dal Pnrr nazionale. Siccome queste figure professionali non si trovano, con Elis e il progetto Distretto Italia si sta lavorando sulla formazione dei giovani che poi possono venire a lavorare nei nostri cantieri dopo 4 settimane di formazione. È un progetto molto importante, abbiamo già avuto 1800 persone in aula che sono state formate e, fra noi e le aziende che lavorano per noi, ne abbiamo assunte direttamente circa 500-600. È un progetto che sicuramente andrà avanti perché risponde a una necessità forte che abbiamo"."Posso quantificare i passi avanti con una cifra: Open Fiber ha investito 6 miliardi di euro. Abbiamo oggi una rete che copre circa 13 milioni di unità immobiliari rispetto ai 30 milioni dell'intero Paese. Quindi partendo da zero abbiamo realizzato un'infrastruttura in fibra ottica che è ormai la più estesa di questo Paese"."Ci penseremo quando e se diventerà realtà. Per il momento continuiamo a lavorare e realizzare il piano della società che è quello su cui ogni giorno ci confrontiamo".