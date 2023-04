Positiva Tokyo, giù il resto dell'Asia. Pesa crollo Alibaba

Tokyo

(Teleborsa) -, con l'eccezione di Tokyo e poche altre piazza secondarie, con le crescenti preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti, innescate dalla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.Intanto, l'occupazione inha superato le aspettative a marzo, con il tasso di disoccupazione vicino ai minimi di 50 anni, suggerendo che la campagna didella banca centrale potrebbe non essere ancora finita.Sul fronte macroeconomico, c'è stato una marzo 2023, trainato dalla domanda di veicoli elettrici, prodotti solari e batterie al litio.termina la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,26%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,19%. Debole, che mostra un -0,19%.In discesa(-0,76%); pressoché invariato(-0,06%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%; come pure, leggermente negativo(-0,33%).A pesare sui listini cinesi è il, dopo che il Financial Times ha scritto che SoftBank Group intende scaricare quasi l'intera partecipazione nel gigante dell'e-commerce. La vendita ridurrà la quota di Softbank ina solo il 3,8%, ha riferito il giornale britannico, citando un'analisi dei depositi normativi presso la Securities and Exchange Commission.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,47%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 0%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 2,4%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 4,5%; preced. -5,3%).