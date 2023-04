Produzione industriale, Istat: ancora in calo a febbraio (-0,2%)

(Teleborsa) - Loresta caratterizzato da inflazione in graduale decelerazione ed elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni nel settore finanziario, mentre ain Italia laha registrato il secondo calo consecutivo. Nella media dicembre-febbraio, l’indice ha segnato un lieve aumento in termini congiunturali. Sono alcuni dei trend evidenziati dalladisull'andamento dell'economia italiana.In particolare, A febbraio, l’indice della produzione industriale destagionalizzato ha registrato il secondo calo consecutivo anche se più contenuto rispetto a quello del mese precedente (-0,2% rispetto al -0,5% di gennaio). Tuttavia, nella media dicembre-febbraio, l’indice ha segnato unindi 0,3%. Il rallentamento è stato diffuso a tutti i raggruppamenti industriali e più marcato per i beni di consumo durevoli (-1,8%) a eccezione del settore dell’energia (+0,2%).Ila marzo è stato contraddistinto da un’rispetto al mese precedente come conseguenza del bilanciamento tra una crescita osservata per gli uomini e i lavoratori autonomi e una diminuzione per le donne e i dipendenti a termine. A febbraio, le vendite al dettaglio sono diminuite sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,9%), guidate dai(-0,3% in valore e -1,8% in volume). Nello stesso mese, l’occupazione è rimasta stabile come conseguenza del bilanciamento tra la crescita registrata per gli uomini, gli autonomi e per quasi tutte le classi di età e la flessione osservata per le donne e i dipendenti a termine, nonché per la classe di età 35-49 anni.Si è confermato, nello stesso periodo, l’aumento dei(+3,5%) e il calo di quelli a termine (-4,6%) e degli autonomi (-0,4%). Ilè lievemente cresciuto al 60,8% (+0,1 p.p.) rispetto a gennaio, a sintesi dell’incremento di quello maschile e di una flessione di quelloIl tasso di(+8%) e il tasso di inattività (+33,8%), a febbraio, sono rimasti stabili, sintetizzando dinamiche contrapposte per genere. Per gliil tasso di disoccupazione è risultato in aumento di 0,1 p.p. mentre quello di inattività è diminuito di 0,3 p.p.; tra le donne si è registrato l’andamento opposto con un calo del tasso di disoccupazione di 0,2 p.p. e un incremento di quello di inattività di 0,3 p.p.Il differenziale positivo per l’(IPCA) tra l’Italia e l’area euro a marzo è rimasto invariato. La componente “core” dell’indice è aumentata meno di quella della media dell’area euro (-0,4 p.p.). In base alla stima preliminare, a marzo la variazione tendenziale dell’(NIC) ha segnato per la terza volta consecutiva una decelerazione (+7,7% da +9,1% di gennaio). La variazione su base tendenziale del primo trimestre 2023 è stata 8,9%.Ildei consumatori ha proseguito la tendenza al miglioramento anche a marzo trainato dalle valutazioni positive sulla situazione economica generale e su quella corrente. Anche la fiducia delle imprese ha ripreso a crescere dopo la stabilità del mese precedente.