Pubblicità in forte ripresa a febbraio: corrono radio, stampa e cinema

(Teleborsa) -in Italia, che fanno segnare un, portando la raccolta pubblicitaria del. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dadalla raccolta web il valore stimato del(classified) ed i cosiddetti(OTT), l’andamento nel bimestre 2023 si attesta a"Un risultato promettente, che prosegue il trend ascendente dell’ultimo trimestre 2022 (+2,9%) e spinge finalmente il mercato ai livelli pre-pandemia, atterrando a un totale di poco superiore al primo bimestre 2020", commentaEMEA Measurement Leader.Relativamente ai singoli mezzi, laè in crescita dell'1,8% a febbraio e del 1,1% nel bimestre. Anchesono in crescita nel mese, rispettivamente dell'8,4% (bimestre +6,2%) e del 5,2% (bimestre +2.2%). In ascesa anche lache fa segnare a febbraio un +22,3% (bimestre +16%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, lanel primo bimestre 2023 chiude con un(+10,7% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo anche per(Transit e Outdoor) e lache nel bimestre crescono rispettivamente del 28,5% e 80,9%. In negativo il-7.9%, mentre è in ripresa il mezzo+25,2%.a febbraio: Automobili (+34,5%), Tempo libero (+62,5%) Industria/Edilizia/Attività (+73.2%). In calo a febbraio gli investimenti di Telecomunicazioni (-21,2%), Finanza/Assicurazioni (-23%) e Distribuzione (-9,3%). Relativamente ai comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenzia nel bimestre l’andamento positivo di Automobili (+40,2%), Cura Persona (+10.3%) e Tempo libero (+31.4%).