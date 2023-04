Stellantis, ok assemblea a dividendo di 4,2 miliardi di euro

Stellantis

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha adottato che tutte le delibere sottoposte all'ordine del giorno, compresa la proposta di approvare la distribuzione di un dividendo di 4,2 miliardi di euro sulle azioni ordinarie.La ripartizione proposta comporta un pagamento ai detentori di azioni ordinarie diin circolazione.Gli azionisti in possesso di azioni ordinarie negoziate al NYSE riceveranno 1,463548 dollari per ogni azione ordinaria al tasso di cambio ufficiale USD/EUR riportato dalla Banca Centrale Europea al 12 aprile 2023. Il pagamento sarà effettuato attingendo dagli utiliindicati nei conti annuali del 2022. Il calendario atteso per le azioni ordinarie quotate al New York Stock Exchange, all’Euronext Paris eall’Euronext Milan sarà il seguente: data di stacco 24 aprile 2023, data di registrazione 25 aprile 2023 e (iii) data di pagamento 4maggio 2023.Il voto consultivo sulla Relazione sulla Remunerazione 2023 è stato positivo per l’80,4% per la sezione che esclude le questioni prefusione e per il 51,9% per la sezione sulle questioni pre-fusione. A seguito dei risultati del voto consultivo sulla Relazione sulla Remunerazione 2022 all'Assemblea generale annuale degli azionisti del 2022, l’Azienda e il Comitato per la remunerazione si sono impegnati in un'ampia campagna di sensibilizzazione degli azionisti.Le proposte presentate oggi hanno tenuto conto dei relativi risultati.