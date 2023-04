Wall Street festeggia un'altra conferma di inflazione in frenata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

utilities

Walt Disney

Apple

Nike

Salesforce,

IBM

Travelers Company

Enphase Energy

Atlassian

Netflix

Zoom Video Communications

Old Dominion Freight Line

Fastenal Company

Exelon

American Electric Power Company

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA che festeggia, dopo il dato sull'i nflazione , pubblicato la vigilia, la conferma del rallentamento giunta dai prezzi alla produzione . I sussidi alla disoccupazione , invece, reiterano le difficoltà del mercato del lavoro, mostrando una salita sui massimi da metà gennaio. L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle prossime delle banche centrali. La Fed, nelle sue minute, ha parlato di una possibile lieve recessione nel 2023.Ilmostra un guadagno dello 0,80%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.131 punti. In netto miglioramento il(+1,65%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,24%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,98%),(+1,78%) e(+1,59%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,66%),(+2,62%),(+1,83%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.(+6,86%),(+5,13%),(+4,25%) e(+3,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,12%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 228K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3%; preced. 4,9%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%).