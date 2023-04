A DBA servizi di ingegneria per nuovo impianto idrogeno Modena

DBA Group,

(Teleborsa) -società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture missioncritical, comunica che laper servizi di Ingegneria ed Architettura per la predisposizione del progetto di fattibilità e di progettazione preliminare e definitiva di un impianto di erogazione di idrogeno in adiacenza allo stabilimento SETA a Modena.DBA PRO. (capogruppo), in raggruppamento temporaneo di impresa con Nord Progetti (quota RTI 30%) ha acquisito il contratto che prevede un valore per DBA PRO. pari a Euro 143.500,00 di competenza nell’esercizio 2023. L’incarico, legato alle azioni a supporto della Transizione energetica, permette alla Business Unit Energy Transition della società di mettere a frutto le storiche competenze in tema di energia e di distribuzione dei carburanti, concentrando l’attenzione sui fuel innovativi e sostenibili.SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza e prevede di acquisire 12 autobus alimentati a idrogeno e di realizzare un impianto di rifornimento accedendo ai fondi ministeriali previsti dal PNRR per la promozione dell’uso di energie rinnovabili e la realizzazione di reti per la mobilità sostenibile. La realizzazione del progetto, oggetto dell’incarico, permetterà alla committenza di implementare ulteriormente la sostenibilità ambientale del servizio trasporto pubblico locale erogato, tramite il rinnovamento del parco bus a basse o zero emissioni e alla realizzazione dell’infrastruttura che ne renderà possibile il loro utilizzo.L’di Strada Sant’Anna 210 a Modena e prevedel’erogazione di 70.000/100.000 kgH2/anno, che permetterà di alimentare inizialmente i 12 mezzi di prima acquisizione (di cui3 entro la fine del 2024 e 9 entro giugno 2026), che cresceranno con l’eventuale crescita della flotta. Il progetto prevederà lapossibilità di una futura implementazione dell’impianto con la produzione in sito di idrogeno verde.