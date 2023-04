Antitrust avvia istruttoria su società gruppo Enel operanti nelle colonnine elettriche

Enel

(Teleborsa) - Il mercato delladiventa sempre più attrattivo e concorrenziale, tanto chenei confronti delle tre società del gruppoattive nel settore della mobilità elettrica. Ai tre soggetti che operano come CPO -, la jv con il gruppo Volkswagen - sembra potersi addebitare unnei mercati della installazione e della gestione di colonnine per la ricarica elettrica sul territorio nazionale.In particolare, alle tre società vienedegli operatori attivi nella fornitura dei servizi di ricarica elettrica alla clientela finale (c.d., MSP). Queste imprese risultano infatti praticare per l’accesso alle loro colonnine(c.d. tariffe roaming, all’interno dei contratti di interoperabilità con i vari MSP)se comparati con i prezzi al dettaglio praticati ai clienti finali dalla società del gruppo attiva come MSP attraverso la propria app “Enel X Way”. Secondo l’Autorità ciò avverrebbe sia con riferimento aisia - e ancor più - con riferimento ai cosiddettiche consentono di prelevare un certo numero di kWh mensili a una cifra complessiva predeterminata.Tale condotta - secondo l'authority - appare idonea adattualmente attivi ed aoperatori non integrati che potrebbero essere interessati a questo mercato in via di sviluppo, anche per la possibile offerta di nuovi servizi a sostegno della mobilità elettrica di carattere innovativo.Le tre società del Gruppo Enel, rispondendo alla decisione dell'Autorità, hanno precisato di aver "" e di aver ", garantendoper gli operatori e prezzi competitivi nell’interesse dei clienti finali, compatibilmente con undeterminato da una forte volatilità dei prezzi dell’energia nel corso del 2022". "Tale dinamica di mercato - sottolinea una nota - ha condizionato le politiche di prezzo di tutti gli operatori e sostanzialmente eroso i margini di tutti i soggetti operanti sul mercato, ivi compreso Enel X Way, e non solo di quelli che hanno segnalato un presunto abuso di posizione all’Autorità".Enel X Way, Enel X Way Italia ed Ewiva si dicono pertanto "del proprio operato nel corso del confronto istruttorio con gli uffici dell’Autorità".