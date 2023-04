Banche centrali, UBP: tassi più alti ma liquidità per scongiurare nuove crisi

(Teleborsa) - "Lai tassi di riferimento saliranno ulteriormente per combattere l'inflazione ma presto si avvicineranno al livello terminale, mentre le iniezioni di liquidità saranno utilizzate per limitare le tensioni nel settore bancario". Lo afferma, dopo che nelle ultime ore diversi banchieri dell'area euro hanno sottolineato la necessità di non fermarsi con gli aumenti dei tassi."La lotta all'inflazione e tassi di riferimento in marginale aumentocon maggiori iniezioni di liquidità nelle banche - ha spiegato l'esperto - lo stress della liquidità deriva dai deflussi di depositi da alcuni istituti, in particolare negli Stati Uniti. Le iniezioni di liquidità negli Stati Uniti e nell'Eurozona sono solo, con le banche centrali che dichiarano di non considerarle come un nuovo QE nonostante la rinnovata espansione dei bilanci".I tassi di riferimento nei Paesi sviluppati dovrebbero raggiungere il, a livelli leggermente più bassi e prima di quanto previsto in precedenza, con le banche centrali che probabilmente si prenderanno tempo prima di allentare la politica nel 2024, a meno che non si verifichi una profonda recessione.Secondo Villamin, "dopo le lezioni tratte dalla crisi finanziaria globale del 2008, questo periodo di stress per le banche dovrebbe portare ae adelle banche di medie dimensioni negli Stati Uniti e a proseguire e portare a termine le riforme bancarie nell'Eurozona".