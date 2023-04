BasicNet avvia piano di acquisto azioni proprie

BasicNet

Gruppo che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport

(Teleborsa) -ha reso noto che il 13 aprile si èilapprovato dall’Assemblea del 30 maggio 2022, avendo acquistato 619.502 azioni, al prezzo medio di 5,46 euro, per un esborso complessivo di 3,4 milioni di euro.A seguito della delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie del 13 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di BasicNet ha deliberato di procedere all’Il programma ha la finalità di: disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie; remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato; cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato.L’acquisto, effettuabile in una o più volte, potrà avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 20% del capitale sociale, per un controvalore massimo di 30 milioni di euro, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni proprie ad oggi già detenute.Al 13 aprile BasicNet ha in portafoglio complessivamente 4.007.400 azioni proprie, pari al 7,4% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, discreta la performance del, che si attesta a 5,77 euro, in lieve aumento dello 0,87%.