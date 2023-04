Bond green Generali, Moody’s assegna rating Baa2

Generali

Moody's

(Teleborsa) -ha annunciato, la vigilia, una offerta di riacquisto per cassa del proprio prestito obbligazionario "€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes" (XS1140860534) con un importo nominale complessivo in circolazione di 1,5 miliardi di euro.Il Gruppo assicurativo ha annunciato anche una nuova emissione di un nuovo titolo Tier 2 a tasso fisso con scadenza al 2033 ai sensi del "€ 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme", oggetto di rating da parte diche ha assegnato "Baa2".L'ammontare in linea capitale del nuovo titolo Tier 2 non supererà 500 milioni di euro e sarà in formato "green", il quarto emesso dal Gruppo. L'operazione di riacquisto è in linea con la gestione proattiva dell'indebitamento di Generali e "mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare".In fase di collocamento dei nuovi green bond, sono stati, pari a oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.Ilha commentato "l’emissione del nostro quarto green bond è un ulteriore passo importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma del solido rapporto di Generali con la platea dei suoi investitori. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”