Bonus trasporti, domande al via: ecco da quando

(Teleborsa) -dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al bonus, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con unLo comunica una nota del ministero del Lavoro spiegando che la domanda potrà essere inviata accedendo sul sito dedicato con Spid o Carta di identità elettronica (Cie) e consentirà di ricevere un contributoper l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Sono"Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per unCiascun beneficiario", spiega il ministero.Prevista la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.