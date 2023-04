Borse UE positive. Focus su banche centrali e conti big finanza USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo i recenti dati sui prezzi alla produzione americani che hanno confermato un, alimentando le speranze di una pausa alla stretta monetaria da parte dellaL'inflazione al consumo rallenta anche nei paesi membri dell'UE, ma resta la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della, rafforzata dalle ultime dichiarazioni del, che è tornato alla carica sottolineando la necessità di fare di più contro l'inflazione. Il direttorio della banca centrale europea sulla linea monetaria tornerà a riunirsi il prossimo 4 maggio.Gli investitori attendono inoltre indicazioni dall'avvio della, che vede in calendario oggi pomeriggio i conti dei big della finanza americana: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo e Blackrock.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve calo dell', che scende a 2.035,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 81,98 dollari per barile, con un calo dello 0,22%.Sulla parità lo, che rimane a quota +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,16%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%, composta, che cresce di un modesto +0,26%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,33%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 29.926 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,79%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,18%.avanza dell'1,10%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,23%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,79%),(+1,63%),(+1,43%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,35%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i dati08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 1%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,6%; preced. 6,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 6%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).