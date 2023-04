Confcommercio: ad aprile PIL +0,3% su mese, inflazione al 7,5%

(Teleborsa) -. Lo rileva la Congiuntura Confcommercio di aprile dalla quale emerge che laanche in ragione del peggiorato quadro internazionale. In Italia, il mercato del lavoro ha evidenziato confortanti segnali di tenuta anche a febbraio, nonostante il rallentamento dell'attivita' registrato tra la fine del 2022 e gennaio 2023. Questo elemento ha permesso, in termini aggregati, di contenere la perdita del potere d'acquisto subita dalle famiglie a causa dell'elevata inflazione. La variazione dei prezzi al consumo ha comunque decelerato in misura significativa dopo aver toccato il punto di massimo a novembre 2022.anche a febbraio si è ridotta leggermente (-0,2% su gennaio la cui stima è stata però rivista al rialzo), le famiglie continuano nel percorso di recupero dei consumi che, seppure meno vigoroso e concentrato sui servizi, fornisce modesti spunti positivi all’economia. Per ottenere questi risultati le famiglie hanno fatto ampio ricorso al risparmio, situazione che, in assenza di miglioramenti significativi sul versante del lavoro e dell’inflazione, potrebbe determinare nella seconda parte del 2023 una stagnazione della domanda.hanno registrato una variazione tendenziale dell’1,1%. Questo andamento è stato determinato in misura quasi esclusiva dai servizi (+5,8%), su cui continua a incidere la positiva evoluzione del turismo e la volontà delle famiglie di recuperare parte dei consumi dedicati al tempo libero a cui sono state costrette a rinunciare per un lungo periodo. Tra i beni, che complessivamente registrano una riduzione dello 0,4% su base annua, si segnala il miglioramento della domanda per le autovetture (+16,7% tendenziale), segmento per il quale, nonostante gli ultimi mesi in ripresa, il livello dei consumi si mantiene distante dai volumi raggiunti negli stessi mesi del 2019. Rimane fortemente negativa la domanda per gli alimentari (- 3,9% tendenziale), per l’energia elettrica (-4,9%) e i mobili (-4,0%). La situazione per il settore dell’abbigliamento e delle calzature si conferma complicata (-0,8% su base annua), a conferma di come, al di là di occasionali miglioramenti, per questo segmento di consumo il ritorno sui valori del2019 sia sempre più difficile.anche a marzo consolida le attese di un ritorno dell’attività economica in territorio positivo. La crescita, al momento, appare, comunque, debole. Secondo le nostre stime il PIL ad aprile è atteso aumentare dello 0,3% su marzo, con una variazione nulla su base annua.