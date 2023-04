CPL CONCORDIA si aggiudica finanziamento con Garanzia SupportItalia di SACE

(Teleborsa) -del valore di 43,3 milioni di euro, concesso, società specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici., in qualità di Banca Agente e Agente Sace,(Divisione IMI CIB) hanno agito anche come mandated lead arranger, global coordinator, bookrunner e finanziatori, mentre, quale mandated lead arranger e finanziatori.La Garanzia SupportItalia è lo strumento con cui il Gruppo SACEattua quanto previsto dal Decreto Aiuti, sostenendo le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino., in qualità di, hanno assistito rispettivamente CPL CONCORDIA e il pool delle banche finanziatrici che, insieme a, advisor finanziario di CPL CONCORDIA, hanno reso questo risultato possibile."La fiducia di cui CPL gode presso gli istituti di credito ha reso possibile tale operazione e ci sprona ancora di più ad essere una Società orientata verso la continua ricerca di soluzioni legate all'attività caratteristica e allo sviluppo dell'energia secondo gli ambiti indicati dal PNRR", ha dichiarato il Presidente di CPL CONCORDIA"Il completamento di questa operazione è stato possibile anche grazie ai buoni parametri economici e finanziari che CPL CONCORDIA ha raggiunto", ha sottolineato il Direttore Generale, aggiungendo "questa provvista ci consentirà anche di affrontare eventuali turbolenze che si dovessero ripresentare, in particolar modo nei mercati dei vettori energetici"., Regional Director Centro Nord di SACE, ha ricordato che questo intervento "rientra nel nostro ruolo di primo piano - anche e soprattutto nelle fasi emergenziali - a supporto della crescita dei settori strategici per la nostra economia come quello energetico. Una missione che attraverso Garanzia SupportItalia si è rafforzata ulteriormente e che continuerà a rafforzarsi in linea con i pilastri del nostro piano industriale INSIEME2025"."Questa operazione, che ci vede in prima linea nel pool di finanziamento, conferma il nostro costante impegno nel supportare i progetti di sviluppo e di transizione energetica delle aziende, soprattutto in un settore che ha impatti rilevanti sui territori nei quali opera". ha commentato, Responsabile Italian Network della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, mentre, Regional Manager Centro Nord di UniCredit, si è detto "orgoglioso di guidare questa operazione di finanziamento", che "conferma il primario impegno del nostro Gruppo nell’essere banca di riferimento per lo sviluppo del tessuto produttivo del territorio, liberandone il potenziale per favorirne la crescita".