Iveco, soci approvano tutte proposte. Via a prima tranche buyback

Iveco Group

(Teleborsa) - L'diha, si è espressa in maggioranza a favore della Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2022, ha approvato lo scarico di responsabilità per i componenti del consiglio di amministrazione, con riferimento alle attività svolte nell'anno 2022, haper un esborso massimo di 130 milioni di euro, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data dell'assemblea.Inoltre, iquali Executive Directors Suzanne Heywood e Gerrit Marx, e come Non-Executive Directors Tufan Erginbilgic, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi, Olof Persson, Benoit Ribadeau-Dumas e Lorenzo Simonelli.Successivamente, ilSuzanne Heywood, Gerrit Marx e Lorenzo Simonelli rispettivamente Chairperson, Chief Executive Officer e Senior Non-Executive Director.In occasione dell'assemblea, la società ha anche. Si tratta del primo Bilancio di Sostenibilità di Iveco Group come azienda indipendente. È stato redatto nel rispetto di requisiti e linee guida internazionali per la rendicontazione di sostenibilità e sintetizza il percorso di crescente sostenibilità intrapreso da Iveco Group oltre che i risultati ESG conseguiti nel 2022.Infine, Iveco Group ha annunciato il(fino a 55 milioni di euro) del programma di, volto al buyback di un numero massimo di 10 milioni di Common Shares per un importo massimo allocato complessivo di 130 milioni di euro.