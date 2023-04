L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,40%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

mid-cap

Wiit

small-cap

It Way

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 167.110,3, con una performance positiva dell'1,40%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 854, dopo aver avviato la seduta a 852.Tra leitaliane, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,30%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,65%.