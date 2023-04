Lavoratori immigrati: nel 2022 cresce domanda programmata dalle imprese

(Teleborsa) - Nel 2022+250 mila rispetto al 2021 e quasi +295 mila sopra il livello del 2019. Un ritmo di crescita che è stato quindi superiore a quello che ha interessato il complesso delle entrate programmate:er i lavoratori immigrati e +12,2% per il complesso della domanda di lavoro delle imprese.E' lo scenario delineato dal volume “del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal dal quale emerge che quello dei lavoratori stranieri è un segmento del mercato del lavoro che svolge già da tempo un ruolo fondamentale in tanti ambiti produttivi, con un peso che è atteso aumentare per l’impatto delle dinamiche demografiche.“Il Documento di economia e finanza mostra la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati”, sottolinea il segretario generale di Unioncamere,“In particolare il DEF evidenzia che, a causa della riduzione demografica che l'Italia sta vivendo, un aumento di circa il 30% di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni. E i dati Excelsior confermano oltretutto che le imprese hanno una forte necessità di manodopera che può essere assicurata dagli stranieri. È importante perciò che le scelte sulle politiche migratorie siano inquadrate anche nella prospettiva della crescita economica del Paese".L’incidenza di lavoratori stranieri sul totale delle entrate programmate – intendendo con questo termine i contratti della durata di almeno 20 giorni lavorativi che le imprese intendono stipulare, i quali quindi nel corso dell’anno possono anche essere molteplici per ogni lavoratore - risulta in netta crescita, e passa dal, in aumento anche la quota della domanda destinata a sostituire personale in uscita, che raggiunge il 38,6% rispetto al 35,3% del 2019.Nel 2022 il fabbisogno di personale immigrato più consistente emerge ancora nei servizi, che con 644 mila entrate programmate assorbono circa i tre quarti dei contratti di assunzione previsti per personale straniero; mentre il fabbisogno espresso dalle impreseappartenenti al settore industriale si attesta a 258 mila entrate programmate (pari al 28% del totale).che con oltre 167 mila entrate totali esprime anche il maggior incremento in termini assoluti (+55 mila unità sul 2019, pari a +48,2%).L’aumento delle assunzioni attese di personale immigratoTra il 2019 e il 2022 si va da un massimo di quasi +60% per le professioni tecniche (+27 mila unità in valori assoluti), per la crescente richiesta delle professioni infermieristiche e sanitarie (complessivamente circa 23 mila entrate) e di quelle legate alla trasformazione digitale (15 mila entrate in totale), a un minimo +15,8% per gli impiegati, un ambito professionale in cui la domanda di stranieri è tradizionalmente contenuta.