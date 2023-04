Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, sulla scia degli acquisti messi a segno a Wall Street, dopo i recenti dati sui prezzi alla produzione che hanno confermato un progressivo contenimento dell'inflazione, alimentando le speranze di una pausa alla stretta monetaria da parte della Federal Reserve. Segnali positivi tra le altre piazze asiatiche ancora in contrattazione, dove la borsa di Mumbai è rimasta chiusa oggi per festivitàL'indice giapponeseavanza dell'1,18%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.793 punti.Sulla parità(+0,19%); in moderato rialzo(+0,63%).Leggermente positivo(+0,49%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,16%.Il rendimento dell'tratta 0,47%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 0%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 2,4%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 4,5%; preced. -5,3%).