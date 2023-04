Terna, fondi presentano lista minoranza per rinnovo CdA

Terna

(Teleborsa) - Via libera dai fondi, che hanno l'1,5% di, alla lista di minoranza per il rinnovo del board e del collegio sindacale in vista dell'assemblea della società."Il coordinatore del Comitato dei gestori, Emilio Franco, comunica che oggi Anima, Apg Asset Management, Arca Fondi, Axa WF Italy Equity, BancoPosta Fondi, Bnp Paribas Asset Management, Epsilon, Etica, Eurizon Capital, Eurizon Capital, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management, Interfund Sicav, Fondo Pensione BCC/CRA, Kairos Partners, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited e Mediolanum Gestione Fondi hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci".La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto.La lista presentata per il collegio sindacale è composta da Mario Matteo Busso, sindaco effettivo e da Barbara Zanardi sindaco supplente.