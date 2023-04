Wall Street chiude positiva e guarda a Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, sulla scia dei dati che hanno confermato un rallentamento dell'inflazione negli USA che hanno alimentato le speranze di una pausa alla stretta monetaria della Federal Reserve.Ilavanza a 34.030 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.146 punti.Ottima la prestazione del(+2,03%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,65%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,33%),(+2,31%) e(+1,95%).Al top tra i(+3,44%),(+2,96%),(+2,25%) e(+2,24%).(+6,98%),(+6,00%),(+4,68%) e(+4,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,14%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 62,7 punti; preced. 62 punti).