Assicurazioni Vita italiane, Fitch: profitti sotto pressione a causa di riscatti più elevati

(Teleborsa) - Laper il 2023 dovrebbe esseredegli assicurati a causa di tassi di interesse più elevati, ma la liquidità dovrebbe rimanere ampia ed è improbabile che il capitale e i rating ne risentano. Lo affermain un nuovo report sul tema, dopo che negli scorsi mesi questi problemi hanno portato Eurovita a una carenza di capitale e alla necessità di essere commissariata.Fitch evidenzia che i dati recenti dell'ANIA mostrano che ilmedio del settore (pagamenti di riscatto/riserve dell'anno precedente) è aumentato modestamente nel 2022. Tuttavia, il tasso mensile medio nasconde un, con riscatti notevolmente più elevati a novembre e dicembre 2022. Ciò è continuato nel gennaio 2023, quando i payout totali sono stati di 5,6 miliardi di euro, il 55% in più rispetto a gennaio 2022, evidenziando un cambiamento significativo nel comportamento dei clienti."Riteniamo che il rapido aumento dei tassi di interesse dalla metà del 2022 abbia portato alcuni clienti a incassare i loro vecchi contratti di risparmio assicurativo sulla vita e a", sostengono gli analisti dell'agenzia di rating. I rendimenti offerti dalle forme alternative di investimento - tipicamente, che vengono commercializzati alla clientela retail - sono aumentati sensibilmente e dovrebbero mantenersi al di sopra del rendimento medio dei prodotti di risparmio vita italiani con garanzia sull'investimento.Secondo Fitch, riscatti più elevati intaccheranno la redditività degli assicuratori sulla vita italiani principalmente a causa della. Inoltre, i profitti potrebbero anche risentirne se gli assicuratori dovessero liquidare attività in perdita per far fronte a maggiori pagamenti di riscatto.Nonostante i rischi derivanti da maggiori riscatti, Fitch non prevede comunque implicazioni diffuse sul credito per il settore vita italiano. "Storicamente, il legame tra tassi di interesse e tassi di riscatto in Italia non è stato forte, in gran parte a causa dell'inerzia dei clienti, e", si legge nell'analisi. Detto questo, potrebbero esserci casi isolati di aziende più deboli sotto pressione, come recentemente evidenziato da Eurovita.