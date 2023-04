Banca Finint, utile 2022 sale a 15,8 milioni. Aumenta l'organico

(Teleborsa) -, investment bank attiva nel corporate & investment banking, nella finanza strutturata dell'asset management e nel private banking, ha chiuso ilcon unpari a 22,8 milioni di euro (+9,4% rispetto ai 20,8 milioni di euro del 2021) e unpari a 15,8 milioni di euro (+5% rispetto ai 15,1 milioni di euro del 2021). Il bilancio del 2022 per la prima volta consolida nel perimetro, dal 1° luglio 2022, anche i risultati di Finint Private Bank e di Finint Revalue, le cui integrazioni sono state perfezionate nel corso dell'anno.Ilè pari a 88,3 milioni di euro, +38,7% rispetto all'esercizio 2021, di cui margine finanziario e da servizi a 85,4 milioni di euro, in crescita del 38,9%, conche ammontano a circa 70 milioni di euro (+28% rispetto all'anno precedente, pari al 79% del margine di intermediazione)."Il Gruppo Banca Finint a fine 2022a circa, dei quali circa 2,9 miliardi nel private banking, 1,5 miliardi nei servizi di consulenza alla clientela istituzionale, 3,9 miliardi nell’asset management e 3,3 miliardi nel segmento NPE", ha commentato l'"Il Gruppo - ha aggiunto - sta procedendo nel proprio piano industriale, che ha previsto un obiettivo di sviluppo importante, sia attraverso la, sia attraverso latramite l'avvio di business sinergici e complementari rispetto a quanto già in essere: l'integrazione di business ad alto valore aggiunto e con un importante livello di resilienza e ricorrenza degli utili, rappresentate dal wealth management e dal private banking, unitamente al rafforzamento dell'operatività sugli NPE, ne sono la dimostrazione".Nel 2022 sono state assunte 127 nuove persone, delle quali circa il 40% giovani al loro primo impiego che il Gruppo contribuirà a formare, con un incremento dell'organico di oltre il 55%. Oggi il Gruppo bancario occupa unfinanziari di Finint Private Bank, che operano su 62 uffici tra sedi territoriali e filiali a Milano, Roma e Torino.