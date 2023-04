Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) -chiude la prima seduta della settimana sui livelli della vigilia, insieme alle altre piazze asiatiche, malgrado il finale in calo degli indici azionari statunitensi, venerdì. A dare linfa al listino nipponico è stata soprattutto la debolezza dello yen che ha sostenuto i titoli legati all'export. Nel frattempo, gli investitori restano in attesa delle trimestrali statunitensi.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a +0,12% mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,26%.Leggermente positivo(+0,4%); sulla parità(-0,05%).Negativo(-1,08%); senza direzione(+0,11%).Andamento negativo per l', che tratta con una perdita dello 0,78%. Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,92%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'scambia 0,48%, mentre il rendimento per ilè pari 2,84%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 0%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,4%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 4,5%; preced. -5,3%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.294,8 Mld ¥; preced. -897,7 Mld ¥)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%).