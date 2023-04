Borse caute aspettano le trimestrali e guardano alle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori a caccia di segnali in vista delle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. A tal proposito, l'attenzione si concentra sull', Presidente BCE, al council on foreign relations a New York. Intanto, negli Stati Uniti, la frenata delle vendite al dettaglio , annunciata venerdì e, le dichiarazioni di alcuni governatori della Fed hanno alimentato i timori sul rallentamento dell’economia e sulla prosecuzione della stretta di politica monetaria.Sul fronte macroeconomico, l'in seconda lettura ha rivisto al ribasso l' inflazione di marzo dell'Italia. Dagli Stati Uniti, sono attesi: l'indice empire state manufacturing e l'andamento del mercato immobiliare.Gli addetti ai lavori guardano anche alle trimestrali dei gruppi quotati.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,17%). L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,46%.Sulla parità lo, che rimane a quota +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,20%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,50%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.964 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.178 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,24%),(+2,93%),(+1,71%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Tra i(+3,32%),(+1,86%),(+1,72%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,7%; preced. 9,1%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)14:30: Empire State Index (atteso -18 punti; preced. -24,6 punti)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 44 punti)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%).