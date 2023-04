CDP, 150 milioni a Banca Popolare di Sondrio per crescita imprese italiane

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Sostenere l’accesso al credito e gli investimenti per lo sviluppo di filiere, l’internazionalizzazione e i progetti legati aldelle imprese di minori dimensioni. Questi gli obiettivi dell’interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di(BPS).Nel dettaglio, ogni finanziamento concesso dalla Banca alle aziende italiane grazie alle risorse di CDP potrà avere un, con una durata minima non inferiore a 24 mesi. Le risorse permetteranno alle PMI e Mid-Cap sostenute dalla BPS di poter far fronte alle esigenze di liquidità connesse ai fenomeni inflattivi e al contesto geopolitico internazionale. Inoltre, le società beneficiarie potranno anche investire sull’acquisto di macchinari, software e tecnologie digitali, oltre che avviare nuovi interventi sulle strutture produttive per l’efficientamento energetico, anche attraverso l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La provvista di CDP, inoltre, sarà messa a disposizione dalla Banca Popolare di Sondrio per almeno il 51% in favore di PMI.L’iniziativa assume una particolare valenza strategica anche perché rappresenta una, due istituzioni con un approccio fortemente innovativo verso le tematiche ESG, e offre una rilevante opportunità di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, perseguendo gli obiettivi del "lavoro dignitoso e della crescita economica" dell’Agenda ONU 2030.Inoltre, l’iniziativa è coerente con ile segue le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative alla Transizione energetica, alla Digitalizzazione e al Sostegno alle filiere strategiche, che puntano, in piena sinergia e complementarità con il sistema bancario, a una sempre maggiore vicinanza alle imprese con l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti. La nuova finanza potrà contribuire a migliorare l’efficienza dei cicli produttivi delle aziende nei vari settori, generando così un impatto sociale e ambientale positivo. Anche il Piano Industriale 2022-2025 di Banca Popolare di Sondrio persegue gli stessi obiettivi riguardanti soprattutto l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese.Il prestito obbligazionario è stato emesso nell’ambito del programma "Euro Medium Term Notes Programme" (EMTN) di cinque miliardi di euro. UniCredit Bank AG ha assistito Banca Popolare di Sondrio nell’operazione.