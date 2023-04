Danesi Caffè sceglie Enel X per portare avanti processo decarbonizzazione

(Teleborsa) -, la business line del Gruppo Enel attiva nei servizi energetici avanzati, per portare avanti il processo di decarbonizzazione attraversonello stabilimento della Magliana a Roma. che ha una potenza di 93 kWp ed produce energia per 2.162 Kwh/anno evitando l'immissione 45.078 kg di CO2. L'investimento segue quello delle colonnine di ricarica per i veicoli aziendali elettrici effettuato in precedenza."Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Enel X che ci consente di contribuire al processo di transizione in atto e di conseguire un risparmio energetico significativo", ha affermatodi Danesi Caffè."Supportare aziende di famiglia come Danesi Caffè, ormai alla quarta generazione tutta al femminile, che hanno compreso il valore dell’innovazione a favore della sostenibilità è per noi motivo di orgoglio poiché solo unendo le forze si ottengono benefici concreti", ha sottolineato, Key Account Manager B2B Enel X Italia.è la business line globale del Gruppo Enel per i servizi energetici avanzati, che si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e integrata, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come driver per la creazione di nuovo valore. Gestisce servizi di demand response, con 8,2 GW di capacità totale, ha installato 65 MW di storage behind-the-meter e oltre 2,8 milioni di punti luce in tutto il mondo.