Edison rinnova collaborazione con Amazon Web Services

Edison

(Teleborsa) -, operatore leader del mercato energetico italiano e la più antica società energetica in Europa con 140 anni di storia, rinnova la collaborazione con AWS fino al 2027. L’accordo si propone di accelerare ulteriormente il percorso di evoluzione digitale avviato con AWS nel 2019 per traguardare sempre maggiori efficienza e performance a beneficio dell’impegno dell’azienda nella transizione ecologica del Paese.Edison - ricorda una nota - da tempo è impegnata nella trasformazione digitale attraverso l’evoluzione e l’ingegnerizzazione dei processi. Nel corso del 2023, la Società concluderà la totale migrazione in cloud su AWS reingegnerizzando completamente le applicazioni (tipico esempio il sistema SAP HANA). L’obiettivo di Edison è una completa revisione in senso digitale dei processi e degli applicativi con obiettivi di performance, sicurezza, efficienza ed uso di big data analysis e management.In particolare,, come, ad esempio, un Enterprise Data Platform (EDP) che raccoglie e gestisce i dati dell’azienda necessari per lo sviluppo di soluzioni innovative, efficienti ed efficaci al servizio di clienti e infrastrutture interne. Tra i benefici indotti da questa gestione vi è inoltre la riduzione dell’impatto ambientale attraverso la decarbonizzazione dei processi IT dell’azienda.Nell’ambito del suo impegno per la transizione ecologica del Paese,. Utilizzando l’Enterprise Data Platform e sfruttando servizi di machine learning avanzati come Amazon SageMaker, Edison ha realizzato un “Digital Twin” dei propri impianti rinnovabili, ovvero un modello cloud-based per ottimizzare la loro gestione operativa e la loro manutenzione. Il modello ha un ruolo fondamentale che permette a Edison di potenziare il controllo sulla produzione di energia rinnovabile, migliorare l’efficienza e la gestione degli impianti, ottimizzare la flessibilità del mix energetico e garantire, grazie alla previsione della produzione, la pianificazione delle operazioni di manutenzione al fine di massimizzare la produzione rinnovabile.