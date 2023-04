Ferrari, Francesca Montini nominata Chief Communications Officer

Ferrari

(Teleborsa) -ha, con la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale.di Ferrari dal gennaio 2018, Montini ha sviluppato nel corso della sua carriera una forte esperienza internazionale nella comunicazione d'impresa lavorando in diversi mercati (Europa, Medio Oriente e Stati Uniti) e per diversi marchi globali, fra i qualie Jeep., Chief Content & Communication Officer dall'aprile del 2021, ha deciso per motivi personali di continuare a collaborare con Ferrari in qualità di Consulente per la creazione di contenuti, si legge in una nota."Sono felice di poter contare su Francesca nel suo nuovo incarico, che conferma la crescita costante dei talenti presenti in società e l'evoluzione della nostra organizzazione - ha dichiaratodi Ferrari - Le sue capacità manageriali, energia e costante ricerca dell’eccellenza rispondono alle esigenze di un’azienda in continuo sviluppo sui mercati internazionali".