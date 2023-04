Flop spending review: nel 2022 la PA ha speso 115 miliardi

(Teleborsa) -a conferma che tutti imiseramente, senza pervenire ad alcun risultato. In pratica, non riusciamo a spendere completamente i fondi di coesione europea o quelli previsti dal PNRR, ma per mantenere in "moto” la macchina pubblica sborsiamo sempre di più.E' quanto rileva l', associazione datoriale che rappresenta artigiani e PMI, analizzando i trend storici della. Se dal 1995 i consumi intermedi sono in costante crescita - rileva la CGIA -hanno subitopari in valore assoluto a +24,3 miliardi di euro, mentre l’inflazione, sempre in questo stesso periodo, è salita "solo" del 14 per cento.: la spesa complessiva per il mantenimento della struttura statale ha raggiunto i, una soglia mai toccata prima. Un importo, quest’ultimo,che la PA ha spesoche servono a realizzare o implementare i servizi (impianti e macchinari nell’istruzione, sanità, trasporti, etc.), costruzioni e opere di pubblica utilità (ospedali, scuole, asili, infrastrutture viarie) e ad acquisire prodotti di proprietà intellettuale (ricerca e sviluppo, software, etc.).la spesa per il funzionamento della nostra PA era nel 2021 pari(6,3%), ma leggermente superiore a quella spagnola (5,9%) e decisamente più elevata di quella francese (5,1 per cento del Pil).Va comunque sottolineato chedi mantenimento, in particolar modo negli ultimi anni, ci ha pensato ile, recentemente, anche ilCon l’avvento della pandemia, ad esempio, laè salita di 4 miliardi di euro e resta una delle spese che(a fronte del 2% della Spagna, dell'1,1% della Francia e dello 0,8% della Germania).Secondo l’Ufficio studi CGIA, il miglioramento dei rapporti tra imprese e PA passa attraverso un deciso aumento della produttività degli uffici pubblici che deve svilupparsi secondo quattro direttrici: Banche dati pubbliche interconnesse tra loro; implementazione della digitalizzazione; standardizzazione dei procedimenti e della modulistica; riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.