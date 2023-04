GEL, assemblea approva bilancio 2022

GEL,

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diazienda quotata su EGM e attiva dal 1979 nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando di destinare l’utile, pari a Euro 704.710 interamente a riserva straordinaria.Con l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge a termine il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di determinare in 4 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, nelle persone di:Aroldo Berto (Presidente), Alfredo Giampaoli (Consigliere Indipendente), Luca Berto, Aldo Mazzilli.Con la certificazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 è venuto a termine l’incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Ernst & Young S.p.A.L’Assemblea ordinaria ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria il 28 aprile 2022.