Il settore utility italiano si muove verso il basso (-1,18%), performance negativa per Greenthesis

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

mid-cap

Alerion Clean Power

bassa capitalizzazione

Greenthesis

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'Ilsi attesta a 33.300,9 al di sotto di 398,9 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,34%, dopo un inizio di seduta a quota 378.Tra leitaliane, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,68%.Tra i titoli adel comparto utility, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,74%.