Inflazione frena, ma carrello spesa cresce a "ritmi vertiginosi": i commenti

(Teleborsa) - Prosegue a marzo la fase di rapido rientro dell'inflazione (scesa a +7,6%), guidata dalla dinamica dei prezzi dei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata (entrambe in netto calo su base congiunturale). Lo ha rilevato oggi. Frenata dell'inflazione che - secondo il Codacons -mentre i beni più acquistati dalle famiglie, dagli alimentari al carrello della spesIl ribasso dell’inflazione è dovuto ancora una volta unicamente alla discesa delle, ma per tutti gli altri prodotti siamo ancora in presenza di una emergenza prezzi, con il carrello della spesa che sale del 12,6% su anno – analizza il Codacons – L’inflazione al 7,6% equivale ad una maggiore spesa pari a +2.223 euro annui per la famiglia “tipo” che sale a +2.879 euro per un nucleo con due figli.Fortissime poi le. Il Codacons, sulla base dei dati provinciali diffusi oggi dall’Istat, ha elaborato la classifica delle città dove l’inflazione cresce di più a marzo, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti. Genova la città dove l’inflazione cresce di più a marzo, con un tasso del 9,8%, fanalino di cosa Potenza, dove i prezzi aumentano solo del 4,8% su base annua. A Bolzano e Milano le ricadute più pesanti, con la famigli “tipo” che a causa dell’inflazione spende oltre. Il calo da 12,7% a 12,6% è impercettibile. Una mazzata, quella della casalinga di Voghera che va tutti i giorni al mercato, pari a 781 euro a famiglia, che arriva a 963 per una coppia con 1 figlio, 1062 euro per una con 2, 1259 per una con 3 o più figli" afferma"Urge che i prezzi dei prodotti alimentari si abbassino e tornino ad essere normali e sostenibili per le famiglie. Il costo della vita, anche se ad un ritmo inferiore, continua a salire sempre più. Se per una coppia con due figli, l'inflazione al 7,6% significa una stangata complessiva pari a 2292 euro su base annua, di questi ben 1015 servono solo per far fronte ai rialzi del 13,2% di cibo e bevande. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva totale è pari a 2102 euro, ben 916 solo per mangiare e bere. In media per una famiglia la mazzata è di 1755 euro, 744 per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato spetta sempre alle famiglie numerose con più di 3 figli con una batosta pari a 2588 euro, 1212 solo per nutrirsi e dissetarsi" conclude Dona.Peri numeri dell’Istat "dimostrano ancora una volta che l’emergenza prezzi non è affatto superata nel nostro paese, con i prodotti più acquistati dalle famiglie che continuano a subire rincari a due cifre. Il carrello della spesa ad esempio sale del 12,6% su base annua, mentre gli alimentari continuano la corsa e segnano un, equivalente ad una maggiore spesa annua solo per il cibo pari a“Il fattore energia influisce sul dato dell’inflazione ma i consumatori continuano a subire una stangata determinata dal caro-prezzi che riduce il potere d’acquisto, taglia i consumi e impoverisce le famiglie – spiega il presidente Furio Truzzi -in modo da calmierare i listini al dettaglio, e poi contrastando con ogni mezzo le speculazioni che ancora oggi si registrano nel nostro paese sul fronte dei prezzi” – conclude Truzzi .segnala che secondo l’Istituto di statistica segna una frenata anche il tasso relativo ai prodotti ad alta frequenza di acquisto, che passa da +9% a +7,6%). Si conferma, quindi,influenzato principalmente dalla dinamica dei costi dei beni energetici, sul quale invitiamo, però, alla massima cautela. Infatti, seppur segni una crescita più contenuta, il tasso di inflazione determina ricadute estremamente onerose per le famiglie: secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori pari a 2.264,80 euro annui a famiglia.A ciòi fronte alle quali abbiamo giudicato prematuro e rischioso l’allentamento dei sostegni a favore delle famiglie per far fronte al caro-bollette, i cui costi rimangono comunque ancora estremamente elevati.Si legge nella nota: "la stessa Istat rileva come l’impatto dell’inflazione sia maggiore per queste ultime e si attesti al +12,5%, rispetto al +8,2% per le famiglie con capacità di spesa più elevata. Questo non fa altro che aumentare le disuguaglianze, le ingiustizie e le difficoltà nel nostro Paese: una grave emergenza che il Governo dovrebbe affrontare con urgenza, avviando serie politiche di contrasto alle disuguaglianze e di sostegno alle famiglie, costrette a mettere in atto ancora molte rinunce e sacrifici".