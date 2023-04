La eSerie A TIM 2022/2023 si avvia a conclusione con i Final Eight

(Teleborsa) - Lasi avvia a conclusione. Ilche si disputerà ilassegnerà il titolo di Campione d’Italia ad una delleLaufficiale della Lega Serie A, organizzata in collaborazione con, è iniziata lo scorso novembre con i primi, seguiti poi dalle, lae iGli accoppiamenti delle Final Eight per la categoriasono: Hellas Verona FC eSports - US Lecce eSports; Juventus Dsyre - AC Monza Team eSports. Per la categoriasi affrontano: Sampdoria eSports - U.S. Salernitana 1919 eSports; Spezia Esports - Bologna Fc 1909 eSports. Le formazioni sconfitte nelle gare del "Winner Bracket" avranno la possibilità di proseguire il loro percorso affrontando le squadre vincenti del "Loser Bracket"."Il successo sul territorio italiano di questa competizione è confermato dalla location che si prepara ad accogliere la Final Eight della eSerie A TIM, lo splendido teatro Apollo di Lecce, una città in cui la Serie A si sente sempre a casa", ha affermato, Amministratore Delegato della Lega Serie A."Siamo orgogliosi di essere Title Sponsor della eSerie A TIM per il terzo anno consecutivo confermando così il nostro impegno nelle competizioni gaming", dichiara, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM, ricprdando che gli e-sport sono "un fenomeno in crescita tra le nuove generazioni" che crea "comunità, condivisione e aiutano a superare barriere fisiche e psicologiche".Inoltre, alcuni ragazzi degli oratori che hanno partecipato all'ultima edizione della "Junior TIM Cup – Keep Racism Out", saranno presenti come ospiti al Teatro Apollo di Lecce.Appuntamento live martedì 18 aprile e mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 15.00 per l’inizio delle partite sul canale Twitch @SerieA, con commento in italiano. Sul canale Twitch @EASPORTSFIFA sarà disponibile il commento in lingua inglese.