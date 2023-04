Leonardo, pubblicate liste dei candidati per la nomina del CdA

Leonardo

(Teleborsa) - Con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti,ha pubblicato le liste di candidati per il. Laè stata presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che è titolare del 30,204% del capitale, ed è composta da: Stefano Pontecorvo; Roberto Cingolani; Elena Vasco; Enrica Giorgetti; Francesco Macrì; Trifone Altieri; Cristina Manara; Marcello Sala.La, presentata da un gruppo di azionisti complessivamente titolari dell'1,552%, è composta da: Steven Wood; Giancarlo Ghislanzoni; Silvia Stefini; Dominique Levy.La, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali complessivamente titolari dell'1,039%, è composta da: Giuseppe Guizzi; Patrizia Michela Giangualano; Marco Annunziata; Nicoletta Corrocher.Il MEF ha anche proposto di:il numero dei componenti del CdA; confermare in tre esercizi la durata in carica del nominando CdA; nominare il candidato Stefano Pontecorvo alla carica di presidente.