Mercati prudenti. Attesa per l'intervento di Lagarde

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali Borse europee, con gli investitori che attendono gli esiti della stagione delle trimestrali. Intanto resta ancora da sciogliere il nodo dei prossimi rialzi dei tassi mentre si attende l'intervento di Christine Largarde al council on foreign relations a New York.Negli Stati Uniti, la frenata delle vendite al dettaglio , annunciata venerdì e, le dichiarazioni di alcuni governatori della Fed hanno alimentato i timori sul rallentamento dell’economia e sulla prosecuzione della stretta di politica monetaria.Sul mercato valutario, scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,07%. Sul fronte macroeconomico, l'in seconda lettura ha rivisto al ribasso l' inflazione di marzo dell'Italia. Dagli Stati Uniti, sono attesi: l'indice empire state manufacturing e l'andamento del mercato immobiliare. Gli addetti ai lavori guardano anche alle trimestrali dei gruppi quotati.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 2.007,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23%.poco mosso, che mostra un 0%, composta, che cresce di un modesto +0,35%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.105 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,08%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,15%.avanza dell'1,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.del FTSE MidCap,(+2,34%),(+1,89%),(+1,72%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,7%; preced. 9,1%)10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,2%)14:30: Empire State Index (atteso -18 punti; preced. -24,6 punti)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 44 punti)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,6%).