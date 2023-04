Mondo TV, intesa preliminare con RAI Kids per la serie Agent 203

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un’intesa preliminare per la sottoscrizione di un accordo di pre-acquisto con la televisione italiana Rai Kids perl’attesissima serie Agent 203, commissionata dalla TV tedesca Super RTL e coprodotta con Toon2Tango.L’accordo - spiega una nota - prevede la concessione di licenza per un periodo di 7 anni per i diritti Free Tv e VOD per il territorio italiano e il suo valore corrisponde a circa l’della capogruppo per il 2023.Grande soddisfazione è stata espressa dalla Società per questa ulteriore collaborazione che "va a consolidare i legami con la TV pubblica italiana".