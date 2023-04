Nexi in rally su offerta fondi per rivale Network International

Nexi

Network International Holdings

gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

FTSE MIB

Nexi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,19% sui valori precedenti, collocandosi in vetta al principale paniere FTSEMIB.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che i fondi di private equity Cvc Capital Partners e Francisco Partners hanno recapitato alla la concorrente britannica, una proposta di acquisizione non vincolante.I fondi hanno messo sul piatto 2,6 miliardi di dollari (387 pence per azione) per la società dei pagamenti digitali con sede a Dubai e quotata a Londra.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,911 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,625. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,197.