Plenitude: selezionati i vincitori della One to Zero Challenge

(Teleborsa) - Si è tenuto presso il Gazometro di Roma l'evento di chiusura di, lache ha portato alla selezione direaltà con le quali la società intraprenderà un percorso di collaborazione per valorizzare le soluzioni proposte. La Call for Innovation è stata lanciata ad ottobre scorso e ha coinvolto startup, scaleup, PMI alivello internazionale con l'obiettivo – spiega Plenitude in una nota – di trovare soluzioni innovative per valorizzare al meglio l'integrazione e le sinergie tra le 3 linee di business di Plenitude – generazione di energia rinnovabile, servizi energetici per i clienti retail e mobilità elettrica - contribuendo alla riduzione delle emissioni Scope 3.ha ottenuto oltre 100 candidature ricevute da 29 paesi diversi e: Energiency, Enosi, Episensor, Henshin, Jedlix, Rabot Charge, Streem, Tilt Energy e Zerofy. Le finaliste hanno avuto la possibilità di presentare il proprio progetto davanti ad una giuria, composta da top manager di Plenitude ed Eni, che ha scelto le realtà con le quali Plenitude proseguirà il percorso di integrazione della soluzione nel proprio modello di business. In particolare,ha una piattaforma digitale che permette una completa tracciabilità dell'energia rinnovabile, dalla produzione al consumo, in totale trasparenza con il cliente finale, abilitando persone, famiglie e aziende allo scambio reciproco di energia sostenibile. Con la proposta di Enosi, Plenitude potrà quindi integrare ulteriormente la propria produzione di energia rinnovabile con l'offerta commerciale ai suoi clienti retail. La soluzione sviluppata daconsente a Plenitude di costruire nuovi servizi per la ricarica dei veicoli elettrici rendendola più personalizzata e sostenibile per il cliente, sia in ambito domestico sia sulla rete pubblica.Oltre alle due aziende vincitrici della Call, una menzione speciale va allache è stata selezionata per presentare la propria soluzione direttamente all'lanciato da CDP Venture Capital, LVenture Group ed ELIS, di cui Eni è main partner attraverso Joule, la sua scuola per l'impresa."Sono soddisfatta di questa iniziativa – ha dichiarato– perché il percorso avviato negli ultimi mesi ci ha permesso di osservare molte realtà provenienti da diverse parti del mondo, e interagire con loro anche attraverso il coinvolgimento e le idee di tante persone di Plenitude ed Eni. I progetti che svilupperemo con le aziende selezionate sono una risposta concreta all'obiettivo della Challenge di proporre soluzioni per contribuire a ridurre le emissioni Scope 3 dei clienti della Società, grazie a un modello di business sempre più integrato".