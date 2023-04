Relatech, perfezionata procedura liquidazione azioni oggetto di recesso

Relatech

(Teleborsa) -, Digital Enabler Solution Know-How (DESK), facendo seguito a quanto comunicato in data 28 marzo, rende noto il completamento della procedura di liquidazione delle azioni della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.In particolare, è stato perfezionato il regolamento dellein relazione alle quali è stato esercitato il dirittodi opzione e prelazione, a fronte del pagamento di unpari a Euro 2,19.La Società ha altresì proceduto al, al valore di liquidazione di 2,19 euro cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 863.604,60.Per effetto del riacquisto delle Azioni Residue, tenuto conto delle azioni già detenute in portafoglio dalla Società, Relatech verrà a detenere complessive n. 1.506.747 azioni proprie, pari al 3,48% del capitale sociale della Società.L’operazione sopra descritta è stata perfezionata per il tramite di Monte Titoli.