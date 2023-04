RES, via al bookbuilding. Avvio negoziazioni su EGM a inizio maggio

(Teleborsa) -, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, haai fini dell'(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. La società molisana prevede di debuttare entro l'inizio del mese di maggio 2023.RES, acronimo di Recupero Etico Sostenibile, si occupa dell', dalla selezione al trattamento e trasformazione funzionali alla rigenerazione e al recupero dei rifiuti e al riutilizzo come materie prime di produzione. L'attività attualmente è svolta neidi Pozzilli (IS) e di Tufo Colonoco (IS): nel primo sito è presente un impianto di selezione di plastica e ingombranti e produzione di Combustibile Solido Secondario ("CSS"). Nel secondo sito, invece, sono presenti un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti ("TMB") con produzione di combustibile solido secondario; una discarica; un impianto di compostaggio, un impianto a biogas e due impianti fotovoltaici.Al 31 dicembre 2022, RES ha registrato unpari a 17,9 milioni di euro e unpari a 3,6 milioni di euro.La quotazione in Borsa avverrà attraverso unariservato a investitori qualificati italiani e investitori professionali esteri. Ilè stato fissato a 4 euro per azione, per unapre-money pari a 40 milioni di euro. Inoltre, gli azionisti hanno destinato fino a un massimo di 2.000.000 delle azioni possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (PAS).Le risorse derivanti dall'aumento di capitale saranno destinate principalmente allaex Ittierre di Pettoranello del Molise (IS). La strategia prevede inoltre investimenti funzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente; l’attivazione di progetti di ricerca applicata ai materiali per l’implementazione di nuove iniziative industriali in ambito Circular Economy e al transfer tecnologico sugli impianti esistenti; la crescita per linee esterne attraverso un’attività mirata di M&A su impianti ed autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe."Abbiamo deciso di compiere un, che ha come primo obiettivo quello di non fermare lo sviluppo del nostro business, in scia alla storia imprenditoriale iniziata nel 1989", ha commentato l'"Da operatori del settore dei rifiuti, la nostra evoluzione ci ha visti promuovere azioni volte alla valorizzazione dei materiali di scarto, anche grazie ai costanti investimenti tecnologici - ha aggiunto - Con questo quotidiano impegno nello sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, oggi di fatto siamo in grado di trasformare i rifiuti in risorsa. La quotazione è per noi unall'insegna della circolarità, della tutela dell’ambiente e della cura del territorio molisano".Nel processo di quotazione in corso, RESEnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider; Legance è Advisor legale e fiscale; EPYON è incaricata della due diligence finanziaria; BDO è la Società di revisione, mentre Spriano Communication è advisor di comunicazione corporate e finanziaria.