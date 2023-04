Rinviato di 48 ore primo volo Starship

(Teleborsa) - Il lancio del razzoe riprogrammato per mercoledì 19 aprile alle 15 ora italiana. Motivo del rinvio,. Nulla, comunque, che impedisca di dare il via al primo test di volo, la cui durata prevista è di 90 minuti seguendo un profilo suborbitale a un’altezza di 100 km.Dopo la partenza dalla base di lancio di Boca Chica, in Texas, il secondo stadio di Starship passerà sull'Oceano Atlantico e l'Africa meridionale, per poi sorvolare l'oceano Indiano, l’arcipelago indonesiano e concludere la sua missione in mare a nord delle Isole Hawaii.Spinto dai 33 motori Raptor a metano liquido e ossigeno liquido del primo stadio e da 6 motori Raptor nel secondo stadio, Starship raggiunge quasi 120 metri d’altezza ed è il razzo più grande mai costruito. Una volta conclusa la spinta iniziale, il primo stadio si separerà e rientrerà in modo controllato su una piattaforma in mare aperto, a 36 chilometri al largo della costa del Texas.