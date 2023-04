Assemblea Assaeroporti: approvato il bilancio 2022 e le linee strategiche 2023

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso ladellal’Assemblea annuale diche associa i gestori degli scali nazionali nei quali transita il 71% dei passeggeri e il 78% del cargo dell’intero sistema aeroportuale. L’Assemblea ha condiviso all’unanimità lee le proposte illustrate dalche ha anzitutto evidenziato la forte capacità di ripresa del trasporto aereo, per il quale è atteso già quest’anno, in forte anticipo rispetto alle previsioni, non solo il raggiungimento ma anche il superamento dei livelli di traffico pre-pandemia. In questo contesto si inserisce il positivo confronto che il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Bignami, ha promosso con gli operatori del settore sulla bozza del nuovo(PNA) e, più in generale, su altri temi che riguardano il comparto, quali l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, che grava sui passeggeri aerei e gli incentivi ai vettori per lo sviluppo del traffico.Il Presidente Borgomeo, nella propria Relazione, ha ricordato laassunta dall’Associazione nell’ambito della consultazione sulla bozza di PNA relativamente ad alcuni aspetti chiave, quali l’esclusione dell’ipotesi didel cargo da alcuni scali, l’individuazione di criteri obiettivi in materia di classificazione degli aeroporti e la necessità di un orientamento favorevole alla creazione di reti aeroportuali, nel rispetto delle prerogative delle singole. Il Presidente ha inoltre sottolineato come, sull’addizionale comunale sia necessario procedere a una revisione complessiva dell’intera materia, oggi segnata da profondee come in tema di incentivi sia fondamentale tener conto delle dinamiche di mercato, senza pregiudizi ideologici.Tra lecondivise dai delegati anche quella di continuare a ribadire al Governo e alle altre Istituzioni l’urgenza di individuare adeguate forme di sostegno, in grado di accelerare i consistenti piani di investimento green e digital nei quali già da tempo sono fortemente impegnati tutti gestori aeroportuali. Condiviso inoltre da tutti gli associati dil’auspicio per una rapida e positiva conclusione del dossier ITA Airways, che possa portare benefici all’intero sistema del trasporto aereo.L’Assemblea ha infine approvato il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023, nonché le modifiche alloproposte dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Tali adeguamenti, necessari per undello Statuto, avevano e hanno anche l’obiettivo di favorire la piena ricomposizione dell’unità della categoria, attraverso la definizione di una governance condivisa fino alla naturale scadenza degli attuali organi associativi (primavera 2024) e l’ingresso in Assaeroporti di Aeroporti 2030 come sezione specializzata sui temi della transizione green e digital.