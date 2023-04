Banca Mediolanum, assemblea approva bilancio e dividendo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - L'ordinaria degli azionisti di, big italiana del risparmio gestito, had'esercizio al 31 dicembre 2022 (utile di 517 milioni) e lacomplessivo per azione di 0,50 euro (di cui 0,24 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2022).L'di 0,26 euro sarà pagabile a partire dal 26 aprile 2023 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 aprile 2023 (cedola n. 14). L'utile netto consolidato è risultato essere pari a 522 milioni di euro.I soci hanno anche approvato: la relazione del CdA sulla politica di gruppo in materia die sui compensi corrisposti; l'istituzione di quattro nuovi; il nuovoa lungo termine denominato Piano LTI 2023-2025 riservato ai top key people.