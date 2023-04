Cellularline, riepilogo su acquisto azioni proprie

Cellularline

l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 10 al 14 aprile 2023, complessive, al prezzo medio ponderato di 3,05 euro per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 27 aprile 2022.Al 17 aprile Cellularline detiene direttamente 1.081.962 azioni proprie, pari al 4,94765% del capitale sociale aventi diritto di voto.In Borsa, oggi, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,98%.