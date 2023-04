Confcommercio vede PIL 2023 a +0,9%. Terziario motore di occupazoone

(Teleborsa) -, che si conferma motore dell'occupazione, a dispetto del contraccolpo subito con la pandemia. Una locomotiva che rischia di fermarsi a causa della mancanza di manodopera specializzata. E' quanto emerge dall'realizzato dall'ufficio studi di Confcommercio, in occasione della ventiduesima edizione del F"I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, organizzato in collaborazione con Ambrosetti, che si svolge oggi e domani a Roma a Villa Miani.Le stime macroeconomiche annunciate dal direttoreindicano, mentre i consumi dei residenti cresceranno a ritmo più lento dello 0,5% nel 2023 e dello 0,7% l’anno prossimo."Possiamo certo affermare che, ma resta confermata unao internazionale, come resta confermato il rallentamento dell’economia mondiale", commenta ilnel suo discorso di apertura del Forum, facendo cenno ai problemi strutturali del Paese, "a cominciare dallache, nella media del 2022, sono ancora sotto di quasi venti miliardi di euro rispetto al 2019."Dobbiamo lavorare per, proprio per evitare di ripiombare nell’incubo degli ‘zero virgola’", afferma il Presidente di Confcommercio, aggiungendo "ci sembra che iltra la brillante fase di reazione post pandemica e il 2024 come momento di nuovo impulso alla crescita, basato sulla realizzazione del PNRR, dentro il rinnovato quadro di regole europee".a sostegno del terziario di mercato, per il commercio, per i servizi, per il turismo, per i trasporti e per il lavoro autonomo", sottolinea Sangalli, ricordando che "questo comparto rappresenta il, soprattutto femminile, e irrobustire la crescita del nostro Paese".A proposito dell'occupazione, infatti, il rapporto dell'Ufficio studi segnala cheregistrati a giugno 2022, sonodi mercato, per una. E se rispetto a due anni prima la cassoluta è stata di quasi due milioni di unità,(il 76,4% per la precisione) appartiene allo stessodi mercato.C'è però un rovescio della medaglia: se l’occupazione totale(circa 200mila lavoratori in meno), il deficit è attribuibile in esclusiva proprio al terziario di mercato (-2,8%), poiché lapesantemente le piccole unità produttive e il(27mila unità in meno nel due anni di pandemia)., soprattutto nei settori legati al turismo. Si stima che manchino 280mila nuovi lavoratori nei soli settori dell’alloggio e ristorazione e che, includendo anche il commercio, emerga un gap di 560mila addetti."Per creare nuova occupazione servono, prima di tutto, più crescita e più produttività", spiega Sangalli, facendo cenno anche ad un sistema died alle, a cominciare da quella del lavoro.Il Presidente non trascura neanche la. "La legge delega di riforma del fisco, recentemente approvata dal Governo,, almeno rispetto all’impianto generale e agli obiettivi" - afferma - ma ": andrà definito un chiaro sistema di detrazioni e deduzioni per conciliare principio di progressività e transizione verso l’aliquota impositiva unica" ed andranno "approfonditi gli impatti della sovraimposta IRES per il superamento dell’IRAP", mentre per l'IVA, "il riordino delle aliquote non dovrà comunque tradursi in un aumento complessivo della tassazione indiretta su beni e servizi".