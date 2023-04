Elica, analisti apprezzano accordo con ILVE ed espansione gamma prodotti

Elica

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, dopo che ha annunciato la suaattraverso la commercializzazione anche di forni e piani a induzione. L'ingresso nel nuovo segmento è possibile grazie alla partnership con ILVE., che consente a Elica di ampliare il portfolio cooking, rafforzare il focus sulle cucine di fascia alta e la sua proposta di vendita in Nord America", affermano gli analisti didel gruppo di espandere la gamma prodotti in segmenti complementari e con buone marginalità (tutti i nuovi prodotti saranno a brand Elica)", sottolinea invece, che si aspetta un limitato contributo di sales nel 2023 mentre più robusto nel 2024.Migliora l'andamento di, che. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,853 e successiva a 2,893. Supporto a 2,813.