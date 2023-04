Germania, indice Zew in calo ad aprile a 4,1 punti

(Teleborsa) -. L'si è portato infatti a 4,1 punti dai 13 punti di marzo. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una miglioramento dell'indicatore a 15,3 punti.Risultano però in miglioramento leche si portano a -32,5 punti da -46,5 punti, contro attese per un livello di -40 punti."Gli esperti dei mercati finanziari sono ancora incerti - commenta il presidente dello ZEW, Achim Wambach - L'indicatore ZEW del sentimento economico è diminuito notevolmente e attualmente. Le aspettative economiche sono influenzate negativamente da diversi fattori. Gli esperti si aspettano che le banche siano più caute nella concessione di prestiti. A pesare sull'economia sono anche i tassi d'inflazione ancora elevati e la politica monetaria restrittiva a livello internazionale"."Sul lato positivo - aggiunge - il: le aspettative sugli utili di banche e assicurazioni sono migliorate rispetto al mese precedente e sono ancora una volta chiaramente in territorio positivo".Anche il sentiment degliriguardo allo sviluppo economico dellaha continuato a peggiorare ad aprile e si attesta attualmente a 6,4 punti, 3,6 punti al di sotto del valore del mese precedente (le attese erano per 13 punti).